Касаткина прокомментировала решение Осаки не общаться с прессой

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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала нежелание японки Наоми Осаки общаться с прессой.
Касаткина прокомментировала решение Осаки не общаться с прессой
  • Reuters

«Не знаю, как себя чувствует Наоми, что у неё в голове, какие она испытывает эмоции, поэтому я не могу вообще даже рассуждать, правильно она сделала или нет. Если ей от этого стало легче, то, наверное, она всё сделала правильно. Могу сказать только про себя: даже когда я не хочу, я всё равно общаюсь с прессой. Я считаю, что это важно, потому что пресса и вообще все медиа — это единственный коннекшен между нами и болельщиками. И ещё важно, чтобы журналисты и все люди из медиапространства были профессионалами», — передаёт слова Касаткиной «Чемпионат».

Японская теннисистка отказалась от общения с прессой из-за проблем с ментальным здоровьем.

Ранее сообщалось, что Осака расплакалась и покинула пресс-конференцию на турнире «Мастерс» в Цинциннати (США) после вопроса журналиста.

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