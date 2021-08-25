Касаткина прокомментировала решение Осаки не общаться с прессой

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала нежелание японки Наоми Осаки общаться с прессой.

«Не знаю, как себя чувствует Наоми, что у неё в голове, какие она испытывает эмоции, поэтому я не могу вообще даже рассуждать, правильно она сделала или нет. Если ей от этого стало легче, то, наверное, она всё сделала правильно. Могу сказать только про себя: даже когда я не хочу, я всё равно общаюсь с прессой. Я считаю, что это важно, потому что пресса и вообще все медиа — это единственный коннекшен между нами и болельщиками. И ещё важно, чтобы журналисты и все люди из медиапространства были профессионалами», — передаёт слова Касаткиной «Чемпионат».

Японская теннисистка отказалась от общения с прессой из-за проблем с ментальным здоровьем.

Ранее сообщалось, что Осака расплакалась и покинула пресс-конференцию на турнире «Мастерс» в Цинциннати (США) после вопроса журналиста.