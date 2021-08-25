Бышовец объяснил, почему Бердыев больше не работает в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, почему наставник казахстанского «Кайрата» Курбан Бердыев не работает в России.

«Я думаю, что Бердыев — клубный тренер. То есть ему нужно время, чтобы добиться нужного результата, а также особые условия, при которых он может работать. И последний фактор, на мой взгляд, является одной из причин, почему он не работает в Российской премьер-лиге. Это сыграло в истории и со «Спартаком», когда в самый последний момент был назначен Каррера, а не Бердыев. И свежий пример, когда его не назначили главным тренером сборной России, предпочтя Карпина», — цитирует Бышовца «Чемпионат» со ссылкой на телекомпанию «Новый век».

Он также добавил, Бердыев привык работать на своих условиях.

Специалист тренировал «Рубин» и «Ростов» в России. Под руководством Бердыева «Рубин» дважды стал чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что Бердыев назначен главным тренером казахстанского «Кайрата».