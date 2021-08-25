Власти Москвы рассказали о ходе строительства спорткомплекса у ТПУ «Некрасовка»

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Власти Москвы рассказали о ходе строительства спорткомплекса у транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка».
Власти Москвы рассказали о ходе строительства спорткомплекса у ТПУ «Некрасовка»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«На стройплощадке здания выполнен монтаж металлоконструкций покрытий, общая масса которых составила 297 т», — заявил глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в зоне ледового поля подходит к концу монтаж профнастила. Также продолжаются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и устройство наружных сетей.

Общая площадь спорткомплекса превысит 21 тыс. кв. м.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в Некрасовке сдали в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Он должен принять первых посетителей в ноябре.

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