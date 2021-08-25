Власти Москвы рассказали о ходе строительства спорткомплекса у ТПУ «Некрасовка»
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«На стройплощадке здания выполнен монтаж металлоконструкций покрытий, общая масса которых составила 297 т», — заявил глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в зоне ледового поля подходит к концу монтаж профнастила. Также продолжаются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и устройство наружных сетей.
Общая площадь спорткомплекса превысит 21 тыс. кв. м.
Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в Некрасовке сдали в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс.
Он должен принять первых посетителей в ноябре.