Власти Москвы рассказали о ходе строительства спорткомплекса у ТПУ «Некрасовка»

Власти Москвы рассказали о ходе строительства спорткомплекса у транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка».

Об этом сообщает kp.ru.

«На стройплощадке здания выполнен монтаж металлоконструкций покрытий, общая масса которых составила 297 т», — заявил глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в зоне ледового поля подходит к концу монтаж профнастила. Также продолжаются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и устройство наружных сетей.

Общая площадь спорткомплекса превысит 21 тыс. кв. м.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в Некрасовке сдали в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Он должен принять первых посетителей в ноябре.