ЭСК РФС оценила работу Карасёва на матче «Локомотив» — «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела обращения петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на восьмой минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Локомотива» Пабло Нассименто неумышленно наступает на ногу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна вне игрового действия. Защитник первым оказался на мяче и чётко сыграл в него правой ногой.

2. Судья правильно не зафиксировал нарушения правил игры в атакующей фазе игры, завершившейся назначением 11-метрового удара в ворота «Зенита», на 86-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Локомотива» акцентированно играет в мяч ногой, после чего происходит небольшой физический контакт, не имеющий возможных последствий для соперника.

3. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает второе движение правой ногой в попытке сыграть в мяч, в результате которого сбивает игрока «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

4. Судья правильно не вынес вторую жёлтую карточку игроку «Зенита» Далеру Кузяеву на 40-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» Далер Кузяев совершает выпад ногой в сторону, имея реальную возможность сыграть в мяч. Данное движение ногой характеризуется низкой интенсивностью, шипы не используются, поэтому нарушение не требует вынесения дисциплинарных санкций», — говорится в решении ЭСК.