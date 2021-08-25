Ринг-гёрл ответила Нурмагомедову: мы отвлекаем зрителей от перенасыщения жестокостью

Короткая ссылка
Руководитель коллектива профессиональных ринг-гёрлз Дарья Шовкопляс прокомментировала слова бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова по поводу присутствия девушек с табличками перед раундами в октагоне.
Ринг-гёрл ответила Нурмагомедову: мы отвлекаем зрителей от перенасыщения жестокостью
  • @khabib_nurmagomedov
  • Instagram

«Мы же все понимаем, что ММА или бокс — это достаточно жестокие виды спорта. А когда ты долго смотришь на одну жестокость, в какой-то момент наступает перенасыщение. Зрителям нужно отвлекаться», — приводит слова ринг-гёрл Life.

По её мнению, всё, что касается ринг-гёрлз, развивается достаточно стремительно, а сами девушки уже не выходят на публику в обычных купальниках.

«Естественно, зрители, болельщики отвлекаются. И для них это как глоток свежего воздуха. Это элемент шоу, ведь турнир по единоборствам — это уже само по себе шоу сейчас», — добавила Шовкопляс.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Нурмагомедова по поводу присутствия ринг-гёрлз в октагоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить