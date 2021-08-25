Ринг-гёрл ответила Нурмагомедову: мы отвлекаем зрителей от перенасыщения жестокостью
- @khabib_nurmagomedov
«Мы же все понимаем, что ММА или бокс — это достаточно жестокие виды спорта. А когда ты долго смотришь на одну жестокость, в какой-то момент наступает перенасыщение. Зрителям нужно отвлекаться», — приводит слова ринг-гёрл Life.
По её мнению, всё, что касается ринг-гёрлз, развивается достаточно стремительно, а сами девушки уже не выходят на публику в обычных купальниках.
«Естественно, зрители, болельщики отвлекаются. И для них это как глоток свежего воздуха. Это элемент шоу, ведь турнир по единоборствам — это уже само по себе шоу сейчас», — добавила Шовкопляс.
Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Нурмагомедова по поводу присутствия ринг-гёрлз в октагоне.