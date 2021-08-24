Депутат Чепиков считает, что Госдума должна пресечь отмену лимита на легионеров
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«Я не профессиональный футбольный эксперт, но также отрицательно отношусь к отмене лимита на легионеров. Я прислушиваюсь к словам профессиональных тренеров, которые говорили мне, что это негативно скажется на нашей сборной. Также это нанесёт ущерб академиям, которые будут выпускать футболистов, а они никуда не будут попадать. Думаю, что Госдума должна пресечь полную отмену лимита на легионеров при возможности. Если я пройду этап выборов в Госдуму, то я также присоединюсь к этой инициативе. Но РФС — это общественная организация, их решения принимаются только внутренним руководством. Однако, если такая возможность будет, я бы поддержал эту инициативу, поскольку это связано со сборной Россией и её результатами», — цитирует Чепикова Sport24.
В настоящее время в РПЛ действует лимит, согласно которому в заявке клуба на сезон не может быть более восьми легионеров.
Ранее Семак заявил, что выступает против лимита на легионеров.