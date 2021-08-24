Депутат Чепиков считает, что Госдума должна пресечь отмену лимита на легионеров

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, ныне депутат Государственной думы России Сергей Чепиков выступил против вероятной отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я не профессиональный футбольный эксперт, но также отрицательно отношусь к отмене лимита на легионеров. Я прислушиваюсь к словам профессиональных тренеров, которые говорили мне, что это негативно скажется на нашей сборной. Также это нанесёт ущерб академиям, которые будут выпускать футболистов, а они никуда не будут попадать. Думаю, что Госдума должна пресечь полную отмену лимита на легионеров при возможности. Если я пройду этап выборов в Госдуму, то я также присоединюсь к этой инициативе. Но РФС — это общественная организация, их решения принимаются только внутренним руководством. Однако, если такая возможность будет, я бы поддержал эту инициативу, поскольку это связано со сборной Россией и её результатами», — цитирует Чепикова Sport24.

В настоящее время в РПЛ действует лимит, согласно которому в заявке клуба на сезон не может быть более восьми легионеров.

Ранее Семак заявил, что выступает против лимита на легионеров.