Уткин заявил, что «Матч ТВ» использовал Арустамяна втёмную

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Известный журналист и блогер Василий Уткин назвал циничным поведение руководителей «Матч ТВ» в ситуации с уходом комментатора и ведущего Нобеля Арустамяна.
Уткин заявил, что «Матч ТВ» использовал Арустамяна втёмную
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«История интервью с Мамаевым — в той части, которая спровоцировала решение Нобеля Арустамяна уйти из канала, — это история о том, как его использовали. Втёмную. Так пользуются предметом. Таким образом полотенце, которое ещё считает себя полотенцем, оказывается тряпочкой для пыли. Или для мытья пола, если оно достаточно большое. Однако у полотенца нет свободы выбора, а у человека есть. Просто потому, что он не предмет. У каждого своя точка невозврата. Нобель свалил, потому что он не предмет. Нельзя человека использовать втёмную, поскольку капитал публичной личности — репутация. Вы отняли у одного из лучших своих сотрудников это право. Весьма цинично. Так захлебнитесь теперь в своих лицемерных комментариях», — написал Уткин на «Яндекс.Дзене».

24 августа Арустамян объявил об увольнении по собственному желанию в связи с интервью, которое он взял у полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Журналист заявил, что пытался убедить руководство не выпускать интервью, но получил отказ.

Ранее Губерниев назвал уход Арустамяна серьёзной потерей для «Матч ТВ».

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