Газизов поддержал Арустамяна после его ухода с канала «Матч ТВ»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов поддержал комментатора Нобеля Арустамяна после его ухода с телеканала «Матч ТВ».

«Я понятия не имею, почему случился конфликт. Все знают профессионализм Нобеля. Я уверен, что он неспроста ушёл. Он очень принципиален в таких вещах, ни с кем заигрывать точно не будет. Если ушёл — значит на то была причина», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что будет всегда рядом с Арустамяном и будет поддерживать его.

24 августа Арустамян сообщил об уходе с телеканала из-за разногласий с руководством после интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась об уходе Арустамяна.