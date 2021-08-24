Нигматуллин считает, что в сборной России нет основного вратаря

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал окончательную заявку российской команды на отборочные матчи чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.
Нигматуллин считает, что в сборной России нет основного вратаря
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В окончательный состав сборной России вошли сразу пятеро вратарей: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунёв («Байер», Германия) и Сергей Песьяков («Ростов»).

«Пять голкиперов в сборной? Это всё говорит о том, что сейчас нет у сборной первого номера. Это факт. Сразу три вратаря, которые вызваны, никогда не играли за сборную России, хотя находятся в разном возрасте. А те, кто вызывался уже в сборную, имеют неоднозначные предпосылки для игры в основном составе. Речь идёт о Лунёве. У Гилерме есть все шансы, чтобы занять место в воротах. Мне кажется, что всё будет решаться на тренировках. Поиск основного голкипера сборной будет вестись на тренировках, когда тренеры пристально будут наблюдать за футболистами», — цитирует Нигматуллина «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что матчи сборной России с командами Кипра и Хорватии покажет Первый канал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить