Нигматуллин считает, что в сборной России нет основного вратаря

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал окончательную заявку российской команды на отборочные матчи чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

В окончательный состав сборной России вошли сразу пятеро вратарей: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунёв («Байер», Германия) и Сергей Песьяков («Ростов»).

«Пять голкиперов в сборной? Это всё говорит о том, что сейчас нет у сборной первого номера. Это факт. Сразу три вратаря, которые вызваны, никогда не играли за сборную России, хотя находятся в разном возрасте. А те, кто вызывался уже в сборную, имеют неоднозначные предпосылки для игры в основном составе. Речь идёт о Лунёве. У Гилерме есть все шансы, чтобы занять место в воротах. Мне кажется, что всё будет решаться на тренировках. Поиск основного голкипера сборной будет вестись на тренировках, когда тренеры пристально будут наблюдать за футболистами», — цитирует Нигматуллина «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что матчи сборной России с командами Кипра и Хорватии покажет Первый канал.