«Чемпионат»: «Спартак» рассматривает вариант с подписанием Игнатьева из «Рубина»

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Московский «Спартак» интересуется защитником казанского «Рубина» Владиславом Игнатьевым.
«Чемпионат»: «Спартак» рассматривает вариант с подписанием Игнатьева из «Рубина»
  • ©rubin-kazan.ru

«В клубе надеются укрепить позицию правого защитника до конца окна, однако переговоры с легионерами идут тяжело, потому в «Спартаке» обратили внимание на Игнатьева. Стороны могут начать переговоры о трансфере в ближайшее время», — цитирует «Чемпионат» источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне 34-летний Игнатьев провёл в РПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выступает за смягчение лимита на легионеров.

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