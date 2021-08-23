«Чемпионат»: «Спартак» рассматривает вариант с подписанием Игнатьева из «Рубина»

Московский «Спартак» интересуется защитником казанского «Рубина» Владиславом Игнатьевым.

«В клубе надеются укрепить позицию правого защитника до конца окна, однако переговоры с легионерами идут тяжело, потому в «Спартаке» обратили внимание на Игнатьева. Стороны могут начать переговоры о трансфере в ближайшее время», — цитирует «Чемпионат» источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне 34-летний Игнатьев провёл в РПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выступает за смягчение лимита на легионеров.