Парагвай обыграл США в матче с 13 голами на ЧМ по пляжному футболу

Сборная Парагвая по пляжному футболу одержала победу над США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Москве.

Встреча завершилась со счётом 9:4.

В составе парагвайской команды хет-трик оформил Педро Моран, дублем отметился Карлос Карбальо, а также по одному мячу забили Мильсиадес Медина, Нестор Медина, Сиксто Кантеро и Валентин Бенитес. У американской команды трижды ворота соперника поразил Алессандро Канале и один раз отличился Габриэль Сильвейра.

Таким образом, парагвайцы одержали первую победу на турнире и набрали три очка. Соединённые Штаты же завершили своё выступление на турнире без побед.

Ранее сообщалось, что Испания победила ОАЭ и пробилась в четвертьфинал ЧМ по пляжному футболу.