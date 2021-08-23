Парагвай обыграл США в матче с 13 голами на ЧМ по пляжному футболу

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Сборная Парагвая по пляжному футболу одержала победу над США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Москве.
Парагвай обыграл США в матче с 13 голами на ЧМ по пляжному футболу
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 9:4.

В составе парагвайской команды хет-трик оформил Педро Моран, дублем отметился Карлос Карбальо, а также по одному мячу забили Мильсиадес Медина, Нестор Медина, Сиксто Кантеро и Валентин Бенитес. У американской команды трижды ворота соперника поразил Алессандро Канале и один раз отличился Габриэль Сильвейра.

Таким образом, парагвайцы одержали первую победу на турнире и набрали три очка. Соединённые Штаты же завершили своё выступление на турнире без побед.

Ранее сообщалось, что Испания победила ОАЭ и пробилась в четвертьфинал ЧМ по пляжному футболу.

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