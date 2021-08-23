ТАСС: четыре клуба РПЛ поддержали отмену лимита на легионеров

Четыре клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) из 16 поддержали предложение Российского футбольного союза (РФС) об отмене лимита на легионеров.

Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что в этот момент проходит видеоконференция с участием руководителей всех клубов лиги, на которой обсуждается возможная отмена лимита на иностранных футболистов.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что он бы запретил легионеров в российском футболе.