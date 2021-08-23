ТАСС: четыре клуба РПЛ поддержали отмену лимита на легионеров
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Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что в этот момент проходит видеоконференция с участием руководителей всех клубов лиги, на которой обсуждается возможная отмена лимита на иностранных футболистов.
РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.
На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что он бы запретил легионеров в российском футболе.