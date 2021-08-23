Макгрегор прокомментировал троллинг со стороны Кормье

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на издевательства прославленного бойца Дэниела Кормье.

«Да, чувак, живи воспоминаниями. Я тоже так буду. Я играл твоей головой, словно баскетбольным мячом. Я бил локтями тебя по макушке. Это самая мягкая часть твоего черепа, которая так и не затвердела с тех пор, как ты был ребёнком. Я сверлил твой череп на скорости 100 миль в час. Ты спал у меня на коленках», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Напомним, что Порье выложил в Twitter фотографию, которая была сделана во время победного боя с Макгрегором.

Ранее Макгрегор заявил, что Кормье появился пьяным на медиадне UFC.