Глушаков назвал закономерной ничью «Химок» с «Рубином»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча с казанским «Рубином» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Полчаса играли хорошо, а потом отдали инициативу «Рубину». Забили мяч, хотели сохранить результат и из-за этого сели в оборону и пропустили. Закономерный результат. Как у нас, так и у них были хорошие моменты, чтобы забить. Турнирное положение? Мы недовольны положением в турнирной таблице, хотелось бы быть выше. Когда домашние игры, нужно брать очки. Есть над чем работать, нужно реабилитироваться в следующем матче. Всё будет хорошо», — сказал Глушаков в эфире «Матч Премьер».

«Химки» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков.

Ранее Слуцкий пожаловался на недостаточную глубину состава после матча с «Химками».