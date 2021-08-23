Глушаков назвал закономерной ничью «Химок» с «Рубином»

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча с казанским «Рубином» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Полчаса играли хорошо, а потом отдали инициативу «Рубину». Забили мяч, хотели сохранить результат и из-за этого сели в оборону и пропустили. Закономерный результат. Как у нас, так и у них были хорошие моменты, чтобы забить. Турнирное положение? Мы недовольны положением в турнирной таблице, хотелось бы быть выше. Когда домашние игры, нужно брать очки. Есть над чем работать, нужно реабилитироваться в следующем матче. Всё будет хорошо», — сказал Глушаков в эфире «Матч Премьер».

«Химки» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков.

Ранее Слуцкий пожаловался на недостаточную глубину состава после матча с «Химками».

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