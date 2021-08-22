Слуцкий пожаловался на недостаточную глубину состава после матча с «Химками»

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда сыграла вничью с «Химками» (1:1).

«Считаю, что в первой половине встречи мы создали большое количество моментов и по её итогам заслуживали другого результата. Во втором тайме, к сожалению, нам не удалось сохранить такое качество игры. Было много потерь, проиграли много эпизодов с подбором в центральной зоне. Кроме Ивана Игнатьева у нас не было футболиста, которые могли бы усилить линию атаки. Не хватило глубины состава, чтобы заменами сохранить уровень игры первого тайма. Когда команда теряет двух лучших игроков — ключевого нападающего и самого яркого вингера, это ожидаемо. У нас нет такой глубины, чтобы было в составе два Деспотовича и два Кварацхелии. Понятно, что мы теряем в качестве», — цитирует слова Слуцкого «Бизнес Online».

Ранее «Химки» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить