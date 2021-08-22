Слуцкий пожаловался на недостаточную глубину состава после матча с «Химками»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором его команда сыграла вничью с «Химками» (1:1).

«Считаю, что в первой половине встречи мы создали большое количество моментов и по её итогам заслуживали другого результата. Во втором тайме, к сожалению, нам не удалось сохранить такое качество игры. Было много потерь, проиграли много эпизодов с подбором в центральной зоне. Кроме Ивана Игнатьева у нас не было футболиста, которые могли бы усилить линию атаки. Не хватило глубины состава, чтобы заменами сохранить уровень игры первого тайма. Когда команда теряет двух лучших игроков — ключевого нападающего и самого яркого вингера, это ожидаемо. У нас нет такой глубины, чтобы было в составе два Деспотовича и два Кварацхелии. Понятно, что мы теряем в качестве», — цитирует слова Слуцкого «Бизнес Online».

Ранее «Химки» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ.