Недвед заявил, что Роналду останется в «Ювентусе»

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Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал отсутствие португальского нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе на матч первого тура Серии А против «Удинезе».
Недвед заявил, что Роналду останется в «Ювентусе»
  • Reuters

«Не стоит создавать сенсации там, где их нет. Данное решение было принято совместно с футболистом. Очевидно, что на старте сезона он не в лучшей форме. Тренер хочет задействовать сильнейший на текущий момент состав. К примеру, Джорджо Кьеллини сегодня тоже остался в запасе. Я с полной уверенностью могу подтвердить, что он останется в «Ювентусе» на этот сезон», — сказал Недвед в эфире DAZN.

Ранее сообщалось, что источник рассказал, с какими клубами вёл переговоры агент Роналду.

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