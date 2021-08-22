Источник рассказал, с какими клубами вёл переговоры агент Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет покинуть туринский клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает в своём Twitter итальянский журналист Николо Скира, агент Роналду Жорже Мендеш провёл переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

Вариант с мадридцами маловероятен из-за напряжённых отношений самого игрока с президентом клуба Флорентино Пересом.

В прошлом сезоне 36-летний форвард провёл 44 матча за «Ювентус» и забил 36 мячей при четырёх ассистах.

Ранее «Ростов» в шутку представил новый комплект формы на Роналду.