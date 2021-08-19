«Ростов» в шутку представил новый комплект формы на Роналду
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Недавно «Ювентус» представил третий комплект формы, который выполнен в тех же цветах, что и форма «Ростова».
В Twitter-аккаунте российского клуба опубликовали фото нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в этой форме, но заменили эмблему итальянской команды на свою.
«Рады представить третий комплект формы на текущий сезон», — говорится в сообщении «Ростова».
Ранее итальянский журналист сообщил, что «Ростов» отказал двум клубам АПЛ в трансфере Матиаса Норманна.
Рады представить третий комплект формы на текущий сезон 💥 pic.twitter.com/cdSEWb9X4m— Football Club Rostov (@rostovfc) August 19, 2021