«Ростов» в шутку представил новый комплект формы на Роналду

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Футбольный клуб «Ростов» с юмором отреагировал на презентацию третьего комплекта формы туринского «Ювентуса» на этот сезон.
«Ростов» в шутку представил новый комплект формы на Роналду
  • © fc-rostov.ru

Недавно «Ювентус» представил третий комплект формы, который выполнен в тех же цветах, что и форма «Ростова».

В Twitter-аккаунте российского клуба опубликовали фото нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в этой форме, но заменили эмблему итальянской команды на свою.

«Рады представить третий комплект формы на текущий сезон», — говорится в сообщении «Ростова».

Ранее итальянский журналист сообщил, что «Ростов» отказал двум клубам АПЛ в трансфере Матиаса Норманна.

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