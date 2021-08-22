Тарпищев: столкновение с камерой могло помешать Медведеву победить Рублёва
- Reuters
«Конечно, это психологический стресс. Это произошло как раз в тот период, когда надо было додавливать. Всё же он отвлёкся и затратил много нервной энергии. То, что камера стоит на корте, — это нонсенс», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».
Тарпищев считает, что организаторы турнира нарушили регламент проведения матча, поскольку не откликнулись на просьбу Медведева убрать камеру.
«Если Медведев говорит, что несколько раз просил убрать камеру, а его никто не послушал... Это нарушение правил. Она же реально мешает», — пояснил глава ФТР.
Ранее Медведев прокомментировал столкновение с телекамерой в матче с Рублёвым.