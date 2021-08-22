Тарпищев: столкновение с камерой могло помешать Медведеву победить Рублёва

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) России Шамиль Тарпищев прокомментировал столкновение Даниила Медведева с камерой в полуфинальном матче с Андреем Рублёвым турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Цинциннати.
Тарпищев: столкновение с камерой могло помешать Медведеву победить Рублёва
  • Reuters

«Конечно, это психологический стресс. Это произошло как раз в тот период, когда надо было додавливать. Всё же он отвлёкся и затратил много нервной энергии. То, что камера стоит на корте, — это нонсенс», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Тарпищев считает, что организаторы турнира нарушили регламент проведения матча, поскольку не откликнулись на просьбу Медведева убрать камеру.

«Если Медведев говорит, что несколько раз просил убрать камеру, а его никто не послушал... Это нарушение правил. Она же реально мешает», — пояснил глава ФТР.

Ранее Медведев прокомментировал столкновение с телекамерой в матче с Рублёвым.

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