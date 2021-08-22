Тарпищев: Рублёв за счёт моторности переломил игру с Медведевым

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал полуфинальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Цинциннати между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым.
Тарпищев: Рублёв за счёт моторности переломил игру с Медведевым
  • РИА Новости

«Андрей попал в ритм своей игры: в обмене ударов стал превосходить соперника и, как следствие, за счёт моторности смог переломить игру. Если брать отрезок с середины второго сета и до конца игры — это лучший матч Рублёва, который я видел», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Тарпищев напомнил, что первые полтора сета Медведев уверенно вёл игру и всё шло к его быстрой победе.

«Даня продолжал нагнетать скорость полёта мяча, но к этой скорости адаптировался Рублёв», — добавил глава ФТР.

Рублёв одержал волевую победу над Медведевым в трёх сетах со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Ранее Медведев прокомментировал столкновение с камерой во время матча с Рублёвым.

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