В «Барселоне» подтвердили, что Пике получил травму икроножной мышцы
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Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, Пике получил повреждение икроножной мышцы левой ноги.
Пике в ближайшее время должен будет пройти детальное медицинское обследование. После этого можно будет определить сроки восстановления.
34-летний Пике покинул поле на 31-й минуте матча.
Не исключено, что защитник «Барсы» пропустит поединок третьего тура с «Хетафе» 29 августа.
Ранее главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о будущем полузащитника команды Филиппе Коутиньо.