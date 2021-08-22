В «Барселоне» подтвердили, что Пике получил травму икроножной мышцы

В «Барселоне» прокомментировали травму защитника Жерара Пике, который не смог доиграть матч второго тура чемпионата Испании по футболу против «Атлетика» (1:1).

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, Пике получил повреждение икроножной мышцы левой ноги.

Пике в ближайшее время должен будет пройти детальное медицинское обследование. После этого можно будет определить сроки восстановления.

34-летний Пике покинул поле на 31-й минуте матча.

Не исключено, что защитник «Барсы» пропустит поединок третьего тура с «Хетафе» 29 августа.

Ранее главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о будущем полузащитника команды Филиппе Коутиньо.