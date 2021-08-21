Роднина высказалась о появлении трансгендеров в фигурном катании
- РИА Новости
«Нужно посмотреть, что это такое. Лучше один раз увидеть, чем сто раз обсуждать. И ещё есть много ограничений и требований к трансгендерам», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».
По мнению трёхкратной олимпийская чемпионки по фигурному катанию, на решение ISU, видимо, повлияла Олимпиада в Токио.
Согласно новым правилам ISU, если спортсмен поменял пол с мужского на женский и хочет участвовать в женских соревнованиях, то он должен будет предоставить анализ, согласно которому общий уровень тестостерона в организме не превышает 5 нмоль/л за последний год. Также этот уровень не должен выходить за пределы рамок в течение всего соревновательного периода, а при нарушении спортсменка будет отстранена на 12 месяцев.
Для участия в мужских соревнованиях трансгендеру необходимо предоставить подписанное заявление о том, что его гендерная идентичность — мужчина.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая с юмором отреагировала на решение ISU.