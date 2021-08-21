В УЕФА выразили обеспокоенность состоянием газона на «Ак Барс Арене» в Казани

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на плохое состояние поля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, где в 2023 году пройдёт матч за Суперкубок УЕФА.

Издание «Бизнес Online» опубликовало письмо, подписанное генеральным секретарём УЕФА Теодором Теодоридисом, которое было направлено Российской премьер-лиге (РПЛ) после матча Лиги конференций между казанским «Рубином» и польским «Ракувом» (0:1) на «Ак Барс Арене». В УЕФА остались недовольны качеством газона на стадионе.

«Обращаем ваше внимание, что вышеупомянутый матч Лиги конференций Европы УЕФА проходил летом, когда климатические условия в Казани ещё позволяют иметь футбольное поле высокого качества», — говорится в заявлении.

В письме также отмечается, что «Рубин» является единственным клубом, использующим стадион, и провёл на нём всего два матча в этом сезоне, то есть поле не подвергалось высокой нагрузке.

«Подчеркнём, что матчи УЕФА настолько важны, что Суперкубок УЕФА должен проходить на поле с безупречным качеством», — написано в письме.

Напомним, на качество газона на домашнем стадионе уже жаловался главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. А 21 августа РПЛ временно приостановила действие сертификата на работу «Ак Барс Арены».

Ранее в «Рубине» выразили надежду, что поле «Ак Барс Арены» приведут в порядок к матчу РПЛ с «Уралом».