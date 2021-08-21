Бензема назвал «Реал» лучшим клубом мира
- Reuters
«Реал» всегда будет оставаться лучшей командой в мире. Что касается Лиги чемпионов, я не могу сказать, что мы были непобедимы, но четыре победы в Лиге чемпионов — нечто особенное», — цитирует Бензема Marca.
Он отметил, что сложно выиграть ЛЧ даже два раза кряду, а «Реалу» удавалось это сделать трижды подряд.
«Эта команда вписала свое имя в историю, мы собираемся отметиться и в новой эпохе в будущем», — добавил игрок.
Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. С тех пор он провёл за команду 560 матчей, в которых забил 281 мяч и отдал 144 результативные передачи. Вместе с командой он выигрывал Лигу чемпионов в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.
Ранее сообщалось, что Бензема продлил контракт с «Реалом» до 2023 года.