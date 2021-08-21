Ян сообщил о подписании контракта на бой со Стерлингом за титул UFC в легчайшем весе

Короткая ссылка
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, что подписал контракт на бой-реванш с действующим обладателем титула американцем Алджамейном Стерлингом.
Ян сообщил о подписании контракта на бой со Стерлингом за титул UFC в легчайшем весе
  • Reuters

«Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей! Бой состоится 30 октября в Абу-Даби», — написал Ян в Instagram.

Первый бой между Яном и Стерлингом состоялся в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Тогда победу одержал Стерлинг после дисквалификации Яна за запрещённый удар коленом. Из-за этого россиянин потерял чемпионский пояс, который был передан Стерлингу.

Ранее Ян заявил, что пока не подписывал контракт на реванш со Стерлингом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить