Ян сообщил о подписании контракта на бой со Стерлингом за титул UFC в легчайшем весе

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, что подписал контракт на бой-реванш с действующим обладателем титула американцем Алджамейном Стерлингом.

«Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей! Бой состоится 30 октября в Абу-Даби», — написал Ян в Instagram.

Первый бой между Яном и Стерлингом состоялся в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Тогда победу одержал Стерлинг после дисквалификации Яна за запрещённый удар коленом. Из-за этого россиянин потерял чемпионский пояс, который был передан Стерлингу.

Ранее Ян заявил, что пока не подписывал контракт на реванш со Стерлингом.