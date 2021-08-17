Ян заявил, что пока не подписывал контракт на реванш со Стерлингом

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что начал подготовку к реваншу с действующим обладателем титула американцем Алджамейном Стерлингом.

«К концу августа мы выйдем в активную фазу подготовки. Уже абстрагируемся и полноценно будем готовиться. Контракт пока не подписан, однако руководство UFC и матчмейкеры уже приняли решение, что поединок состоится в Абу-Даби. Все СМИ уже трубят — это уже не конфиденциально. Формальность осталась — контракт. Тогда и будет подтверждение», — заявил Ян, слова которого цитирует пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Реванш Стерлинг — Ян состоится 30 октября в Абу-Даби в карде турнира UFC 267. В первом поединке россиянин проиграл дисквалификацией за запрещённый удар коленом.

Ранее Стерлинг пообещал вырубить Яна в бою-реванше.