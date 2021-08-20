Женская сборная России по волейболу победила Францию в стартовом матче чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу в первом матче группового этапа чемпионата Европы победила Францию.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу россиянок.

Следующий матч отечественная команда проведёт 22 августа с Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу опустилась на третье место в рейтинге FIVB.