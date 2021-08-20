Женская сборная России по волейболу победила Францию в стартовом матче чемпионата Европы
Женская сборная России по волейболу в первом матче группового этапа чемпионата Европы победила Францию.
- Reuters
- © Carlos Garcia Rawlins
Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу россиянок.
Следующий матч отечественная команда проведёт 22 августа с Азербайджаном.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу опустилась на третье место в рейтинге FIVB.
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