Мужская сборная России по волейболу опустилась на третье место в рейтинге FIVB

Мужская сборная России по волейболу опустились в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB).

Российские волейболисты опустились на третье место с 373 баллами.

Лидером рейтинга FIVB осталась национальная команда Бразилии (395).

На втором месте располагается сборная Польши (381).

Напомним, россияне завоевали серебряные медали на турнире по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио, потерпев поражение в финале от команды Франции, которая находится на четвёртой строчке рейтинга.

Женская команда России продолжает занимать пятое место (294). На первой позиции — сборная США (424), на второй строчке — команда Бразилии (380), третьи — китаянки (350).

Ранее Клюка объяснил, почему сборная России не сумела победить в финале ОИ.