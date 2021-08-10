Мужская сборная России по волейболу опустилась на третье место в рейтинге FIVB

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Мужская сборная России по волейболу опустились в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB).
Мужская сборная России по волейболу опустилась на третье место в рейтинге FIVB
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Российские волейболисты опустились на третье место с 373 баллами.

Лидером рейтинга FIVB осталась национальная команда Бразилии (395).

На втором месте располагается сборная Польши (381).

Напомним, россияне завоевали серебряные медали на турнире по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио, потерпев поражение в финале от команды Франции, которая находится на четвёртой строчке рейтинга.

Женская команда России продолжает занимать пятое место (294). На первой позиции — сборная США (424), на второй строчке — команда Бразилии (380), третьи — китаянки (350).

Ранее Клюка объяснил, почему сборная России не сумела победить в финале ОИ.

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