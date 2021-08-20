СМИ: Жиго поедет со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго, который может быть продан в один из европейских клубов, включён в состав делегации красно-белых на матч пятого тура РПЛ с «Арсеналом».

РИА Новости