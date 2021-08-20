СМИ: Жиго поедет со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго, который может быть продан в один из европейских клубов, включён в состав делегации красно-белых на матч пятого тура РПЛ с «Арсеналом».
СМИ: Жиго поедет со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, защитник прибыл в Тулу и наравне с партнёрами готовится к встрече национального первенства.

Ранее бывший президент «Спартака» прокомментировал возможный уход Жиго.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить