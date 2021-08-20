СМИ: Жиго поедет со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго, который может быть продан в один из европейских клубов, включён в состав делегации красно-белых на матч пятого тура РПЛ с «Арсеналом».
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, защитник прибыл в Тулу и наравне с партнёрами готовится к встрече национального первенства.
Ранее бывший президент «Спартака» прокомментировал возможный уход Жиго.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»