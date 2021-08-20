Червиченко назвал сказками вероятный уход Жиго из «Спартака»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход защитника красно-белых Самуэля Жиго.
Червиченко назвал сказками вероятный уход Жиго из «Спартака»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мне кажется, это сказки, чтобы развести Леонида Федуна на невменяемые деньги и зарплату. Цифры по контракту, которые мелькают в прессе (а там около 4 млн), — бред», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Червиченко добавил, что все пользуются неустойчивостью владельца клуба.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018-го. За это время он провёл за команду 78 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Соглашение француза с красно-белыми рассчитано до конца июня 2022-го.

Ранее бывший футболист «Спартака» Алесандр Мостовой поделился мнением по поводу возможного ухода Жиго.

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