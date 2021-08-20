Мостовой уверен, что уход Жиго не станет катастрофой для «Спартака»

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Бывший футболист московского «Спартака» Алесандр Мостовой поделился мнением по поводу возможного ухода защитника команды Самуэля Жиго.
Мостовой уверен, что уход Жиго не станет катастрофой для «Спартака»
  • © Алексей Филиппов

«Уход Жиго не будет катастрофой. Понятно, что он лидер и один из лучших защитников. Но «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов. В РПЛ можно побеждать и без Жиго», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также считает нормальным желание Жиго уехать ближе к сыну. При этом эксперт подчеркнул: главное, чтобы это не было манипуляцией со стороны игрока и его агентов.

«Конечно, Кутепов слабее Жиго. Если бы они были одного уровня, Илья бы периодически играл. Если продавать Жиго, то надо искать замену. Время ещё есть», — добавил Мостовой.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. За это время он провёл за команду 78 матчей, забил восемь и отдал четыре результативные передачи. Его соглашение с красно-белыми рассчитано до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» требует у «Торино» €5 млн за трансфер Жиго.

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