Мостовой уверен, что уход Жиго не станет катастрофой для «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Алесандр Мостовой поделился мнением по поводу возможного ухода защитника команды Самуэля Жиго.

«Уход Жиго не будет катастрофой. Понятно, что он лидер и один из лучших защитников. Но «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов. В РПЛ можно побеждать и без Жиго», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также считает нормальным желание Жиго уехать ближе к сыну. При этом эксперт подчеркнул: главное, чтобы это не было манипуляцией со стороны игрока и его агентов.

«Конечно, Кутепов слабее Жиго. Если бы они были одного уровня, Илья бы периодически играл. Если продавать Жиго, то надо искать замену. Время ещё есть», — добавил Мостовой.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. За это время он провёл за команду 78 матчей, забил восемь и отдал четыре результативные передачи. Его соглашение с красно-белыми рассчитано до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» требует у «Торино» €5 млн за трансфер Жиго.