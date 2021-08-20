Велогонщик Вальверде сошёл с дистанции после падения во время «Вуэльты»

Испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar вылетел с трассы во время седьмого этапа шоссейной многодневной велогонки «Вуэльта».

Как сообщает в Twitter пресс-служба команды, инцидент произошёл за 43 км до финиша. После консультации с врачами спортсмен продолжил гонку. Однако через несколько километров Вальверде всё же решил сойти с дистанции.

Общий зачёт веломногодневки после шестого этапа возглавляет словак Примож Роглич. Вальверде идёт четвёртым.

Ранее сообщалось, что датчанин Нильсен, представляющий команду EF Education — Nippo, стал победителем шестого этапа «Вуэльты».