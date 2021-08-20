Велогонщик Вальверде сошёл с дистанции после падения во время «Вуэльты»
- Reuters
Как сообщает в Twitter пресс-служба команды, инцидент произошёл за 43 км до финиша. После консультации с врачами спортсмен продолжил гонку. Однако через несколько километров Вальверде всё же решил сойти с дистанции.
Общий зачёт веломногодневки после шестого этапа возглавляет словак Примож Роглич. Вальверде идёт четвёртым.
Ранее сообщалось, что датчанин Нильсен, представляющий команду EF Education — Nippo, стал победителем шестого этапа «Вуэльты».