Нильсен одержал победу на шестом этапе «Вуэльты»

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Датчанин Магнус Корт Нильсен, представляющий команду EF Education — Nippo стал победителем шестого этапа шоссейной многодневной велогонки «Вуэльта Испании».
Нильсен одержал победу на шестом этапе «Вуэльты»
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Нильсен преодолел дистанцию в 158,3 км за 3:30:53 с. Второе место занял словенский велогонщик Примож Роглич из Jumbo-Visma, а третье — итальянец Андреа Баджоли из Deceuninck - Quick Step. Россиянин Александр Власов, представляющий команду Astana стал четвёртым, Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 147-м месте.

В общем зачете после пяти этапов лидирует Роглич. Вторым идет испанец Энрик Мас из Movistar Team, уступающий словенцу 25 секунд, а третьим — его партнер по команде колумбиец Мигель Морено, отстающий на 36 секунд.

Ранее сообщалось, что Якобсен выиграл четвёртый этап «Вуэльты».

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