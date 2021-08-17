Якобсен выиграл четвёртый этап «Вуэльты»

Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен из команды Deceuninck — Quick-Step стал победителем четвёртого этапа престижной шоссейной многодневки «Вуэльта Испании».

Якобсен преодолел дистанцию в 163,9 км за 3:43,07 секунды. Второе место занял француз Арно Демар, представляющий команду Groupama-FDJ, а третье — датчанин Магнус Корт Нильсен из EF Education — Nippo.

Россиянин Александр Власов (Astana) стал 48-м, а Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 147-м месте.

В общем зачёте после четырёх этапов лидирует эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ, представляющий команду Intermarche — Wanty — Gobert Materiaux. Власов располагается на 12-й строчке, а Сиваков занимает 75-е место.

Ранее эстонский велогонщик Таарамяэ стал победителем третьего этапа «Вуэльты».