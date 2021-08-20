На Украине обвинили Россию в неудачах украинских гимнасток

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о разговоре с президентом Федерации гимнастики Украины и тренером украинской сборной по художественной гимнастике Ириной Дерюгиной, в котором она обвинила в неудачах их спортсменок Россию.

«Мне Ира Дерюгина, выдающаяся чемпионка и руководитель нашей федерации художественной гимнастики, говорила много лет, что россияне покупают судей на чемпионатах и не дают украинцам пробиться», — сказал Гордон на YouTube-канале «ФАК.Подкаст».

На минувших Олимпийских играх в Токио Украина осталась без медалей в художественной гимнастике. Россия же принесла в свою копилку два серебра. В индивидуальном многоборье второе место заняла Дина Аверина, а в командных соревнованиях россиянки также стали вторыми.

Ранее сообщалось, что вице-президент FIG подал дополнительный протест по поводу судейства на ОИ.