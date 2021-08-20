Агент Лунёва отреагировал на слухи о предложении «Зенита» по аренде голкипера

Антон Смирнов, агент российского голкипера немецкого «Байера» Андрея Лунёва, отреагировал на слухи о том, что петербургский «Зенит» предлагал вратарю вернуться в клуб на правах аренды.

«Я не буду комментировать, было такое предложение или нет. Обратитесь к «Зениту». Отвечу так: если смоделировать ситуацию, что такое предложение было, то, опять же, при её моделировании футболист отказался. У Андрея Лунёва сейчас двухлетний контракт с «Байером», — цитирует Смирнова «Спорт день за днём».

Лунёв этим летом покинул «Зенит» и перешёл в «Байер», но ещё не выходил на поле за леверкузенскую команду в официальных матчах. Он выступал за «Зенит» с 2017 года. В составе сине-бело-голубых вратарь провёл 118 матчей, 47 из которых — на ноль.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал Лунёву вернуться на правах аренды, но голкипер отказал клубу.