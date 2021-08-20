Футболист ЦСКА Бохинен заявил, что был шокирован уходом Олича

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал, как узнал об уходе бывшего главного тренера команды Ивицы Олича.

«Сначала увидел сообщение в командном чате, потом пост в Instagram. Уход Ивицы — это было удивительно. Оставалось мало времени до предсезонки, я был немного в шоке. Но это футбол, никогда не знаешь, что случится», — цитирует Бохинена Sport24.

Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, а в июне уже покинул команду. В прошлом сезоне армейцы заняли шестое место в Российской премьер-лиге.

Ранее Бохинен поделился мнением о том, как скажется на команде отсутствие еврокубков в этом сезоне.