Футболист ЦСКА Бохинен заявил, что был шокирован уходом Олича

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Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал, как узнал об уходе бывшего главного тренера команды Ивицы Олича.
Футболист ЦСКА Бохинен заявил, что был шокирован уходом Олича
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сначала увидел сообщение в командном чате, потом пост в Instagram. Уход Ивицы — это было удивительно. Оставалось мало времени до предсезонки, я был немного в шоке. Но это футбол, никогда не знаешь, что случится», — цитирует Бохинена Sport24.

Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, а в июне уже покинул команду. В прошлом сезоне армейцы заняли шестое место в Российской премьер-лиге.

Ранее Бохинен поделился мнением о том, как скажется на команде отсутствие еврокубков в этом сезоне.

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