Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен поделился мнением о том, как скажется на команде отсутствие еврокубков в этом сезоне.

«Мы действительно показали себя не лучшим образом. Это, конечно, не то, чего хотел ЦСКА. Сменился один тренер, затем другой. РПЛ — сложная лига, к тому же я был травмирован, мне было непросто», — цитирует Бохинена Sport24.

По его словам, придя в команду, он попал на тренировки сразу после отпуска, из-за чего его организм не справился и он получил травму. Он также считает, что ему сейчас важно набирать форму, а команде — извлечь уроки из прошлого сезона.

«Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в Лиге чемпионов. Остаться без еврокубков — не то, на что я надеялся, но такова действительность. Теперь важно использовать это как преимущество — у нас нет игр в Европе, можно сконцентрироваться на чемпионате и Кубке, поставить задачу завоевать оба трофея. Если хорошо проведём сезон — окажемся в Лиге чемпионов в следующем году», — сказал Бохинен.

ЦСКА в прошлом сезоне занял шестое место в Российской премьер-лиге. На счету Бохинена — восемь матчей и одна голевая передача в составе команды армейцев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает возможность возвращения Юрия Жиркова.