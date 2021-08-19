Transfermarkt: ЦСКА рассматривает возможность возвращения Жиркова

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность возвращения защитника Юрия Жиркова.

Как сообщает Transfermarkt, армейцы могут заключить с 37-летним игроком контракт сроком на один год в случае его успешного восстановления после травмы. При этом футболист находится под наблюдением одного из врачей красно-синих, Эдуарда Безуглова.

Отмечается, что для Жиркова и его семьи вариант с ЦСКА является приоритетным, так как они хотят вернуться в Москву.

В клубе понимают, что он уже не сможет выступать на былом уровне, но при этом считают, что его опыт поможет тренерскому штабу закрыть проблемные позиции в обороне в случае травм или других причин отсутствия других игроков.

Жирков уже выступал за ЦСКА с 2003-го по 2009 год. Последним клубом Жиркова был «Зенит», который он покинул по окончании минувшего сезона.

Ранее тренер «Динамо» отреагировал на слухи об уходе Романа Евгеньева в ЦСКА.