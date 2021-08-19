Тренер «Динамо» отреагировал на слухи об уходе Евгеньева в ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал слухи о возможном уходе защитника команды Романа Евгеньева в столичный футбольный клуб ЦСКА.

«Евгеньев — наш игрок. Не было мыслей по его трансферу в ЦСКА. Он важная часть нашей команды. Последние недели он профессионально выкладывается на тренировках. Рано или поздно он получит возможность сыграть и проявить свои лучшие качества», — цитирует Шварца Eurostavka.

22-летний Евгеньев является воспитанником «Динамо». В этом сезоне он вышел на поле всего в одном матче. Всего на его счету 63 игры за основную команду бело-голубых, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что ЦСКА просрочил платёж «Сан-Лоренсо» за аргентинского форварда Адольфо Гайча.