Refuerzos CASLA: ЦСКА просрочил платёж «Сан-Лоренсо» за Гайча

Московский футбольный клуб ЦСКА просрочил платёж аргентинскому «Сан-Лоренсо» за трансфер нападающего Адольфо Гайча.

Как сообщает Refuerzos CASLA, армейцы опоздали на три месяца с выплатой в размере $500 тыс. В общей сложности российский клуб остаётся должен $1,6 млн за игрока. При этом пока аргентинский клуб не намерен обращаться в суд по данному вопросу.

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. С тех пор он провёл за московскую команду 18 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне он уходил в аренду в итальянский «Беневенто».

Ранее в «Аталанте» заявили, что ответили отказом на предложение подписать хавбека ЦСКА Влашича.