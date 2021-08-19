Refuerzos CASLA: ЦСКА просрочил платёж «Сан-Лоренсо» за Гайча

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Московский футбольный клуб ЦСКА просрочил платёж аргентинскому «Сан-Лоренсо» за трансфер нападающего Адольфо Гайча.
Refuerzos CASLA: ЦСКА просрочил платёж «Сан-Лоренсо» за Гайча
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Как сообщает Refuerzos CASLA, армейцы опоздали на три месяца с выплатой в размере $500 тыс. В общей сложности российский клуб остаётся должен $1,6 млн за игрока. При этом пока аргентинский клуб не намерен обращаться в суд по данному вопросу.

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. С тех пор он провёл за московскую команду 18 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне он уходил в аренду в итальянский «Беневенто».

Ранее в «Аталанте» заявили, что ответили отказом на предложение подписать хавбека ЦСКА Влашича.

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