Боец Харитонов заявил о намерении выступать до 50 лет

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что не планирует завершать карьеру в обозримом будущем.
Боец Харитонов заявил о намерении выступать до 50 лет
  • РИА Новости

«Я сейчас нахожусь в достаточно зрелом, осознанном возрасте и готов выступать. Не знаю, не загадываю, сколько ещё буду выступать, но пять — семь лет — это железно, а там посмотрим. Считаю, что бойцы-тяжеловесы могут спокойно драться до 50 лет и побеждать. Не просто биться, а именно побеждать. Мой план — красиво выйти в 50 лет на бой, может быть, сделать в этом возрасте заключительный поединок. А там посмотрим», — сказал Харитонов на медиа-дне перед турниром Bellator 265.

41-летний россиянин 621 августа подерётся с 46-летним французом Чейком Конго.

Ранее Александр Емельяненко выразил готовность подраться с Харитоновым на турнире Bellator в Москве.

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