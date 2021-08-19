Рублёв обыграл Монфиса на турнире ATP в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над французом Гаэлем Монфисом в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Цинциннати.

AFP

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