Рублёв обыграл Монфиса на турнире ATP в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над французом Гаэлем Монфисом в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Цинциннати.
- AFP
- © Dylan Buell/Getty Images
Матч завершился победой Рублёва в двух сетах — 7:6, 7:6. Поединок продолжался 1 час 47 минут.
В четвертьфинале Рублёв сыграет против другого француза, Бенуа Пера.
Ранее Медведев обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира АТР в Цинциннати.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»