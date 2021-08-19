Рублёв обыграл Монфиса на турнире ATP в Цинциннати

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Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над французом Гаэлем Монфисом в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Цинциннати.
Рублёв обыграл Монфиса на турнире ATP в Цинциннати
  • AFP
  • © Dylan Buell/Getty Images

Матч завершился победой Рублёва в двух сетах — 7:6, 7:6. Поединок продолжался 1 час 47 минут.

В четвертьфинале Рублёв сыграет против другого француза, Бенуа Пера.

Ранее Медведев обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира АТР в Цинциннати.

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