Стала известна спортивная программа ВЭФ-2021

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Стала известна спортивная программа Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 2 — 4 сентября.
Стала известна спортивная программа ВЭФ-2021
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

В частности, запланирован международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, проходящий под патронатом президента России Владимира Путина. Соревнования состоятся в новом формате — матчевой встречи юниорских сборных России и мира.

«Международный турнир по дзюдо стал спортивной визитной карточкой ВЭФ. Учитывая возраст и уровень участников, можно сказать, что он станет смотром потенциальных олимпийцев Парижа — 2024», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

По его словам, тема создания центров сборных России на Дальнем Востоке получит продолжение в деловой программе форума и в работе павильона Министерства спорта на Улице Дальнего Востока.

Программа также включает этап Мировой серии по кёрлингу среди смешанных пар и чемпионат России по сёрфингу.

Кроме того, в рамках межрегионального фестиваля «Дальневосточные игры» состоятся турниры по сдаче нормативов ГТО, баскетболу 3х3, мини-футболу, перетягиванию каната, шашкам, шахматам, гиревому спорту, мас-рестлингу и настольному теннису.

Запланирован и футбольный матч между командами Хабаровского края и Приморского края в рамках Дальневосточной юношеской футбольной лиги Ю-15.

Ранее, как сообщала газета «Известия», оперштаб утвердил порядок въезда иностранцев на ВЭФ во Владивостоке.

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