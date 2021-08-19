Стала известна спортивная программа ВЭФ-2021
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
В частности, запланирован международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, проходящий под патронатом президента России Владимира Путина. Соревнования состоятся в новом формате — матчевой встречи юниорских сборных России и мира.
«Международный турнир по дзюдо стал спортивной визитной карточкой ВЭФ. Учитывая возраст и уровень участников, можно сказать, что он станет смотром потенциальных олимпийцев Парижа — 2024», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
По его словам, тема создания центров сборных России на Дальнем Востоке получит продолжение в деловой программе форума и в работе павильона Министерства спорта на Улице Дальнего Востока.
Программа также включает этап Мировой серии по кёрлингу среди смешанных пар и чемпионат России по сёрфингу.
Кроме того, в рамках межрегионального фестиваля «Дальневосточные игры» состоятся турниры по сдаче нормативов ГТО, баскетболу 3х3, мини-футболу, перетягиванию каната, шашкам, шахматам, гиревому спорту, мас-рестлингу и настольному теннису.
Запланирован и футбольный матч между командами Хабаровского края и Приморского края в рамках Дальневосточной юношеской футбольной лиги Ю-15.
Ранее, как сообщала газета «Известия», оперштаб утвердил порядок въезда иностранцев на ВЭФ во Владивостоке.