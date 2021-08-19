В РФС ответили на вопрос о максимальной посещаемости финала ЧМ по пляжному футболу

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что на финале чемпионата мира по пляжному футболу смогут присутствовать не более 50% от вместимости арены.

«Существуют ограничения от Роспотребнадзора, которые должны соблюдать все. Думаю, что здоровье людей — это главное. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Москве. В настоящий момент у нас есть возможность заполнить арену только на 50%», — сказал Алаев на пресс-конференции.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт с 19 по 29 августа в Москве.

Ранее генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура подтвердила наличие случаев заболевания коронавирусом на ЧМ по пляжному футболу.