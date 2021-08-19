Самура подтвердила наличие случаев заболевания коронавирусом на ЧМ по пляжному футболу

Генеральный секретарь Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Фатма Самура признала, что тесты игроков сборных ОАЭ и Таити дали положительные результаты.

«По моим сведениям, игроки сборных ОАЭ и Таити получили положительные тесты ПЦР, они изолированы. С самого начала мы серьёзно относились к эпидемии. Ввели правила, чтобы все носили маски во всех местах арены. Сейчас работаем совместно с российскими медиками. Уверяю, будем дотошно выполнять все рекомендации, которые они будут нам давать. В конечном итоге всё будет решать личная дисциплина каждого. Журналисты, носите тоже маски. Давайте обойдёмся без положительных случаев коронавируса. Нужно сделать так, чтобы не пришлось ужесточать требования. В качестве усиленной меры от фотографов и видеооператоров постоянно требовать показывать ПЦР-тесты. Доступ осуществляем только с ними. После двух игр ещё ввели опрыскивание объектов на игровой площадке», — сказала Самура на пресс-конференции.

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