Арбитр Мешков обслужит матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром»
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Помогать ему на линиях будут Алексей Лунёв и Дмитрий Сафьян, а резервным рефери назначен Александр Машлякевич. За работу VAR будет отвечать Алексей Сухой, его ассистент — Александр Богданов.
Встреча пройдёт 22 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 16:00.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался отдавать Магомеда-Шапи Сулейманова в аренду турецкому клубу.