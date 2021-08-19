Арбитр Мешков обслужит матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром»

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Судья Виталий Мешков назначен главным арбитром матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Краснодаром».
Арбитр Мешков обслужит матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Помогать ему на линиях будут Алексей Лунёв и Дмитрий Сафьян, а резервным рефери назначен Александр Машлякевич. За работу VAR будет отвечать Алексей Сухой, его ассистент  — Александр Богданов.

Встреча пройдёт 22 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 16:00.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался отдавать Магомеда-Шапи Сулейманова в аренду турецкому клубу.

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