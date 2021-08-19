Щекутьев назвал Батыргазиева лучшим боксёром минувших Олимпийских игр

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев рассказал, кто, по его мнению, заслуживает звания лучшего боксёра минувшей Олимпиады в Токио.

«Я буду необъективен в своих суждениях, но я бы отдал Кубок Вэла Баркера Альберту Батыргазиеву. Но я тут выступаю в качестве заинтересованного лица», — цитирует Щекутьева РИА Новости.

Он также отметил, что Международная ассоциация бокса (AIBA) хочет отметить техничного боксёра. По информации, это может произойти после чемпионата мира в Сербии.

«Для меня лучший боксёр Олимпийских игр — Альберт Батыргазиев», — сказал Щекутьев.

Батыргазиев завоевал золотую медаль олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг.

Ранее Батыргазиев рассказал, как болел за борца Абдулрашида Садулаева на ОИ в Токио.