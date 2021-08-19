GE: «Гремио» отказался продать «Спартаку» защитника Вандерсона за €12 млн

Бразильский футбольный клуб «Гремио» отклонил предложение московского «Спартака» о покупке защитника Вандерсона.

Как сообщает Globo Esporte, красно-белые предлагали €12 млн за 20-летнего игрока, но этого оказалось недостаточно.

Вандерсоном интересуются английские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также итальянский «Милан». Сам футболист хочет играть в Английской премьер-лиге, но для этого ему потребуется специальное разрешение.

В этом сезоне Вандерсон провёл 33 матча, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Атлетико Паранаэнсе» объявил об аренде футболиста «Спартака» Педро Роши.