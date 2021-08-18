Легкоатлетке Тимановской стало плохо на соревнованиях в Польше

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о своём выступлении на турнире в Польше.

«По ходу старта я думала, что может быть тяжело. Но, конечно, надежда на быстрые секунды была, о них я всегда думаю вне зависимости от ситуации. Но даже после 100 м стало плохо — организм не обманешь. Он истощён и потерял ту форму, в которой был три недели назад», — приводит слова спортсменки «Газета.Ru».

По её словам, у неё пропали стартовая реакция, взрыв и скоростная выносливость, так как три недели без тренировок — это очень много для спринтерского бега. Она отметила, что хочет сейчас отдохнуть, а после соревнований приходила в себя ещё несколько часов.

«Следующие полдня было плохо. Сейчас нужна пауза, а затем начну готовиться к новому сезону. И конечно, хочется вернуться к привычному образу жизни здесь, в Польше», — добавила Тимановская.

Она приняла участие в мемориале Веслава Маняка в польском Щецине. Спортсменка заняла третье место в спринте на дистанциях 100 м и 200 м.

Напомним, что Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение тренеров сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м на Олимпийских играх в Токио.

Позднее легкоатлетка попросила помощи у Международного олимпийского комитета, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия. В итоге её перевезли в посольство Польши, где она получила гуманитарную визу.

Ранее сообщалось, что Тимановская подписала открытое письмо спортсменов против насилия.